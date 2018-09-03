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العراق: اتفاق القوى السياسية على ترشيح القيادى محمد تميم لمنصب رئاسة البرلمان

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:08 ص
العراق: اتفاق القوى السياسية على ترشيح القيادى محمد تميم لمنصب رئاسة البرلمان البرلمان العراقى
أ ش أ
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قال مصدر عراقى، إن أغلب القوى السياسية اتفقت خلال حواراتها حول تشكيل الكتلة الأكبر على دعم ترشيح القيادى بالتحالف العربى فى كركوك محمد تميم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقى فى دورته الرابعة .

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الاثنين/، - : " إن محمد تميم يحظى بقبول فى أوساط الكتل السياسية، حيث إن هناك اتفاقا على دعمه للمنصب خاصة أنه يحظى بثقة العديد من القوى السنية التى أكدت أنه يتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة على قيادة مجلس النواب فى مرحلة حساسة ودقيقة تمر بها البلاد والمنطقة".

يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقى اليوم جلسته الأولى بدورته الجديدة الرابعة لاختيار رئيس المجلس الجديد.

وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد على زينى، الذى سيترأس جلسة البرلمان العراقى الأولى، أنه أمام مسؤولية كبيرة بشأن إدارته للجلسة .

وقال: "أرجو أن أوفق فى إدارة جلسة اليوم، وأن أتمكن من وضع لمسات تؤسس لبرلمان يهتم بالتشريع والرقابة أكبر من اهتمامه بالانقسامات السياسية التى تشهدها البلاد".


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