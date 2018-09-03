العبادى يدعو البرلمان الجديد للتعاون مع الحكومة المقبلة وتشريع القوانين

أ ش أ

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى البرلمان الجديد للتعاون مع الحكومة المقبلة وتشريع القوانين المهمة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة فى العراق ستركز على إعادة الإعمار والخدمات.

وأكد العبادى - فى كلمته، اليوم الإثنين خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الرابعة نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية - ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد، موضحا أن العراق أخذ مكانته التى يستحقها بين المجتمع الدولى وتعززت العلاقات مع الدول كافة على أساس احترام السيادة.

وأضاف: "أن الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدة ومحررة فقد تم فتح باب الاستثمار للشركات العالمية الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة".

وتابع العبادى: "لا بديل عن بسط سلطة الدولة والقانون ولا يجوز أن تعلو أية راية فوق راية الدولة ولا وجود للسلاح خارج نطاق الدولة"، داعيا الجميع إلى التنافس من أجل حل مشاكل المحافظات ومواطنيها وعدم تحقيق مصالح سياسية على مصالح المواطنين وعدم توظيف معاناة الشعب لتحقيق مكاسب سياسية.