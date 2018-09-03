الطب البيطرى بأسوان: قوافل لتحصين الابقار من الجلد العقدى بـ8 جنيهات

أسوان ندى سليم

اكدت الدكتورة فاطمة سعد، مديرة الطب البيطرى بمحافظة أسوان، أنه تم اطلاق عدد من القوافل المجانية على مستوى مراكز المحافظة بدأت من منطقة ابو الريش، بهدف تحصين الماشية من الابقار ضد مرض الجلد العقدي، ورش الحيوانات ضد الحشرات، وتجريع الاغنام وتحصينها ضد الديدان وعلاج العقم للماشية.

واوضحت مديرة الطب البيطري، لـ" اليوم السابع " ، أن علاج الحيوانات كان بالمجان بينما تم تحصيل رسوم زهيدة على تحصين الابقار ضد الجلد العقدى بلغت 8 جنيهات، وبلغت قيمتها 3.75 جنيه للاغنام، مشيرة أن القوافل ستستهدف مركز نصر النوبة وكوم امبو خلال الفترة المقبلة.