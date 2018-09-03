"الصحة" تعلن تردد 108024 حاج مصرى على العيادات الطبية للحج

أكد خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، تردد 108024 حالة مرضية، على عيادات البعثة الطبية للحج حتى صباح اليوم الإثنين، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 93270 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 11349 حالة فى المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 309 حالات إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 275 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 34 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 39 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 265 غسلة كلوية، كما انه تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 8 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما أن فرق المرور بالبعثة تقوم بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عماد كاظم نائب رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، لافتاً إلى أن هناك بعض الحجاج ترددوا أكثر من مرة على العيادات الطبية المصرية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.