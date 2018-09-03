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الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 68 حالة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:07 ص
الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 68 حالة الحجاج ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 68 حالة، حتى الآن.
 
وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية أن حالة الوفاة لحاج يدعى محمد اسماعيل عبدالعال حمودة، 64 عام، من محافظة سوهاج، توفى بالمدينة المنورة، ويتبع حج التضامن.
 
وأكد "قنديل" أن الحالة توفيت إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

 


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الحجاج

الصحة

البعثة الطبية




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