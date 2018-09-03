الصحة تعلن إطلاق قوافل طبية بالمحافظات للمناطق المحرومة من الخدمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اطلاق عدداً من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر الجارى، بمختلف محافظات الجمهورية حرصا على الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي المنوفية، والسويس، والغربية، وبني سويف، ومطروح، والاسكندرية، والشرقية، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وكفر الشيخ، والفيوم، والوادي الجديد، والقاهرة، والمنيا، والدقهلية، والاقصر، وبورسعيد، والبحيرة، وقنا، واسوان، واسيوط، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 5 قوافل طبية في يومي 1 و2 سبتمبر في مناطق الكلابية مركز إسنا محافظة الأقصر، وقرنفل مركز القناطر محافظة القليوبية، والدعاء مركز بلطيم محافظة كفرالشيخ، و دانيال مركز إطسا محافظة الفيوم، والوقاد مركز العامرية محافظة الاسكندرية.

وأشار الى أنه تم اطلاق قافلتين طبيتين يومى 2و3 سبتمبر الحالى فى منطقتي الأربعين مركز باريس محافظة الوادي الجديد، ومركز طبي النهضة الجديدة بالسلام محافظة القاهرة، كما سيتم اطلاق 3 قوافل طبية في مناطق مركز الشباب العشر مركز جنوب بورسعيد، والسلسول مركز جمصة محافظة الدقهلية، و البساتين مركز دمنهور محافظة البحيرة، وذلك في يومي 3 و4 من الشهر ذاته.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة ، أنه سيتم اطلاق 6 قوافل طبية في يومي 4 و5 سبتمبر في مناطق حاجر الدهسة مركز فرشوط محافظة قنا، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، و بشاير الخير مركز اسوان، وابو رجوان قبلي مركز البدرشين محافظة الجيزة، والغريب مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، ومنشية الكرام والكردود مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية اخرى في مناطق

جزيرة الحجر مركز الشهداء محافظة المنوفية، وقرية ابوسيال مركز حي الجناين محافظة السويس، ومنشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، و البحارة ومشندت مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب محسن بالمنتزه محافظة الإسكندرية، وذلك فى يومي 5 و 6 من الشهر نفسه.

وقالت الصادق إنه سيتم اطلاق قافلة طبية يومي 6 و7 سبتمبر في منطقة قراجة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، وأخري في منطقة القصر مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة في يومي 7و8 سبتمبر الحالي.

وأردف مجاهد أنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى يومي 8و9 سبتمبر في مناطق سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، واولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، و الخوالد مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، و نقاليفة مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين يومى 9 و10 سبتمبر في منطقتي أبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وعزبة النصر مركز البساتين محافظة القاهرة، وأخيرا سيتم اطلاق قافلتين طبيتين فى العاشر من الشهر الجاري في منطقتي الهمة مركز مطاي محافظة المنيا، والشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وذكرت الصادق، أن الخدمات التى تقدمها القوافل الطبية تتمثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وأنف واذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان ،بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة الي تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.