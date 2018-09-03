"الصحة" تخصص مليار جنيه لتطوير المستشفيات التعليمية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد فوزى نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، أن الهيئة رصدت ما يقرب من مليار جنية لتطويرمستشفيات ومعاهد الهيئة خلال العام المالى الجديد.

وقال الدكتور محمد فوزى نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية لليوم السابع، إن هناك مجموعة من المستشفيات التى تم تطويرها خلال الفترة الماضية وتعمل حاليا بكفاءة عالية وتقدم خدمات هامة للمرضى، وتابع : سنعمل بنفس تسعيرة التأمين الصحى الجديدة عند تطبيقه.

وأضاف الدكتور محمد فوزى، أن المستشفيات تعمل حالياً على إنهاء قوائم الإنتظار فى الــ 9 تخصصات التى حددتهم الوزارة، لافتاً إلى أنه جارى التعامل السريع مع قوائم انتظار معهد القلب.