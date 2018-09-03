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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:19 ص
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الشرطة الهولندية: منفذ عملية أمستردام يمثل اليوم أمام المحكمة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:00 ص
الشرطة الهولندية: منفذ عملية أمستردام يمثل اليوم أمام المحكمة أمستردام
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الهولندية أن الشاب الأفغانى الذى أصيب برصاص الشرطة بعد مهاجمته الركاب فى محطة القطارات الرئيسية فى أمستردام، سيمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة.

وأضافت شرطة أمستردام ـ فى بيان أوردته قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية ـ أن منفذ الهجوم يدعى "جواد اس" وإلى حين مثوله أمام القضاء لن يتم نشر أى معلومات إضافية.

وكان مدير جهاز مكافحة الارهاب الهولندى ديك سكوف قد أعلن أمس استمرار رفع مؤشر التهديدات الارهابية فى البلاد الى 4 من 5 بعد حادث الطعن الذى وقع مؤخرا فى مدينة امستردام واستهدف اثنين من الأمريكيين من جانب شاب أفغانى الاصل .

 

 


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هولندا

أمستردام

طعن




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