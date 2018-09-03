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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:40 ص
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السيارات المجمعة محليًا تسجل زيادة مبيعات 25.8% خلال 7أشهر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:00 ص
السيارات المجمعة محليًا تسجل زيادة مبيعات 25.8% خلال 7أشهر معرض سيارات - أرشيفية
كتب : مصطفى عبد التواب
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سجلت السيارات المجمعة محليًا زيادة فى مبيعاتها خلال السبعة أشهر الاولى من العام الجارى بواقع 25.8% بالمقارنة مع السبعة اشهر الأولى من عام 2017، حيث بيعت السيارات المجمعة محليًا بواقع 48.219 سيارة حتى يوليو 2018، بينما بيعت بواقع 38.335 سيارة حتى يوليو 2017.

 

فى المقابل سجلت السيارات المستوردة زيادة فى المبيعات ايضًا بالمقارنة بين الفترتين السابق ذكرهم بواقع 53.1%، حيث بيعت السيارات المستوردة بواقع 48.162 سيارة حتى يوليو 2018، بيمنا بيعت بواقع 31.450 سيارة حتى يوليو 2017.

 

وبحسب  مجلس معلومات سوق السيارات، أميك، فإن سوق السيارات سجل زيادة فى المبيعات بواقع 26.8% بالمقارنة بين شهرى يوليو 2018 و يوليو 2017، مشيرًا إلى أن سوق السيارات حقق مبيعات خلال يوليو الماضى بواقع 19.907 سيارة بالمقارنة مع مبيعات 13.337 سيارة خلال يوليو 2017.


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