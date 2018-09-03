السكة الحديد تعلن استحداث إدارة جديدة لمكافحة القوارض والحشرات بالقطارات

كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة استحداث إدارة جديدة تابعة للشركة، تحت مسمى "إدارة مكافحة القوارض والحشرات"، لافتا إلى أن مجلس إدارة الإدارة صدق على إنشاء الإدارة الجديدة لتحسين مستوى نظافة القطارات على مستوى الجمهورية وتطهيرها من الفئران والحشرات.

وكشف رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة لهيئة السكة الحديد والمسئولة عن أعمال نظافة القطارات لـ"اليوم السابع" عن إنشاء مباشرة وحدات تابعة للإدارة الجديدة على مستوى مختلف مناطق السكة الحديد بالجمهورية من أجل مكافحة القوارض والحشرات بكافة قطارات خطوط السكة الحديد.

وقال اللواء حتاتة، إن الشركة اعتمدت أسلوب جديد فى تطهير القطارات من الفئران والحشرات يعتمد على عدم تطهيرها فى الورش فقط قبل أو بعد القيام برحلاتها، مستطردا: "النظام الجديد يعتمد لأول مرة على تطهير القطارات أيضا خلال رحلاتها.. فيه مشرف نظافة فى كل قطار عندما يرصد وجود فأر أو حشرات فى عربة من عربات القطارات يقوم بالإبلاغ عنها ليتم صعود عامل تابع لإدارة مكافحة القوارض فى أقرب محطة يمر عليها القطار".

وأوضح رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، أن العاملين التابعين للوحدات التابعة لإدارة مكافحة القوارض والحشرات أصبحوا يتواجدوان فى المحطات الرئيسية على مستوى مناطق الهيئة ولم يعد قاصر وجودهم على ورش الصيانة، مشيرا إلى أن أن تطهير القطارات أصبح يتم فى الورش قبل قيام القطارات بحلاتها وخلال رحلاتها أيضا.

وأوضح اللواء حتاتة، إلى أن مستوى النظافة بالقطارات شهد تحسن كبير بفضل الرقابة المكثفة على عاملى النظافة ومتابعة مستوى النظافة بشكل مستمر لكنه غير مرضى له حتى الآن، متابعا: "النظافة تحسنت بدرجة كبيرة لكنها لم تصل إلى المستوى الذى يرضى عنه"، لافتا إلى أنه يقوم بجولات ميدانية مستمرة مفاجئة على مستوى كافة المحطات الـ 125 محطة المسئولة الشركة عن نظافتها وبالقطارات لمتابعة مستوى النظافة.

وأشار رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إلى أن تواجد الفئرات بالقطارات لم يعد مثل الماضى بفضل التطهير المستمر، وأن عدد الشكاوى من مستوى نظافة تراجع بشكل كبير، لافتا إلى أن مستوى نظافة القطارات المكيفة تحسن بدرجة كبيرة رغم الصعوبات التى تواجهم من تقادم العمر الافتراضى لعربات هذه القطارات وما يتطلب من مجهود أكبر فى أعمال نظافتها، وأنه يوجد عامل نظافة يقوم بتنظيف دورات المياه بعرباتها طوال رحلاتها باستمرار.

وأكد اللواء حتاتة، أنهم يواجهون مشكلة فى نظافة القطارات العادية تتمثل فى أن بعض عرباتها بدون دورات مياه أو أن دورات المياه بها أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب سرقة أجزاء منها أو عدم صيانتها، متابعا: "رغم ذلك ذلك نحرص على نظافتها وتطهيرها باستمرار وتحسين مستوى نظافتها بقدر الإمكان.