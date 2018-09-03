السجن المشدد 5 سنوات لعامل وغرامة 5 آلاف جنيه لإحرازه سلاح آلى وذخيرة بسوهاج

سوهاج – فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "مصطفى.أ.ه" 33 سنة عامل، ومقيم بقرية الكتكاتة بمركز ساقلته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، غيابيا، بعد اتهامه بإحراز سلاح آلى و8 طلقات بدون ترخيص بدائرة المركز.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2017، بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز ساقلتة عن إحراز المتهم سلاح ألى، وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته السلاح الآلى و8 طلقات من الذخيرة الحية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الآلى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.