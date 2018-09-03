video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن المشدد 5 سنوات لعامل وغرامة 5 آلاف جنيه لإحرازه سلاح آلى وذخيرة بسوهاج

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:29 م
السجن المشدد 5 سنوات لعامل وغرامة 5 آلاف جنيه لإحرازه سلاح آلى وذخيرة بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – فريق المحافظات
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "مصطفى.أ.ه" 33 سنة عامل، ومقيم بقرية الكتكاتة بمركز ساقلته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، غيابيا، بعد اتهامه بإحراز سلاح آلى و8 طلقات بدون ترخيص بدائرة المركز.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وترجع الواقعة إلى عام 2017، بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز ساقلتة عن إحراز المتهم سلاح ألى، وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه، وبحوزته السلاح الآلى و8 طلقات من الذخيرة الحية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الآلى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات سوهاج تقضى بإعدام طالب جامعى وعامل قتلا سائق لسرقة التوك توك

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جنايات سوهاج

قرية الكتكاتة

مركز ساقلتة

السجن المشدد




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة