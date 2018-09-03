السجن المشدد 3 سنوات لمحامى بتهمة تزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "عطا.ع" "محامى"، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على وسعيد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "عطا. ع" محامي، ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي محاضر جلسات أرقام 679 لسنة 2016 و 1064 لسنة 2016 المنسوب صدورها إلى "محكمة جنوب القاهرة" بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه علي إنشائهم علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدر تلك الجهة وساعده، بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المتهم بملء بياناتهم ومهرها بتوقيعات عزاها زورا إلى الموظفين المختصين بها، فتمت الجريمة علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما كشفت التحقيقات اشتراك المتهم بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو الموظف المختص بقلم الصور المدني بمحكمة جنوب القاهرة، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو محاضر جلسات أرقام 976 لسنة 2016 ،و 1064 لسنة 2016 ، حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدم إليه بالمحرر المزور فأصدر له صورا رسمية منه اعتقادا منه بصحة ما قدم إليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك تلك المساعدة.