الرئيس الفلبينى يعتذر عن سب باراك أوباما ووصفه "بابن عاهرة"

أ ف ب

قدم الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى اعتذاره للرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما ، بعدما كال له الشتائم في 2016 ووصفه بأنه "ابن عاهرة" متسببا بتدهور جديد للتحالف التاريخى بين بلديهما.

وكان دوتيرتي قد كال الشتائم لأوباما ردا على انتقادات متواصلة من الولايات المتحدة لحربه على المخدرات والتى اثارت تنديدا دوليا.

غير أن الرئيس الفلبينى قال إن علاقة بلاده مع أمريكا تحسنت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الذى وصفه بانه "صديق جيد يتكلم لغتى"

وقال دوتيرتي الأحد في خطاب أمام عمال فليبينيين في إسرائيل "سيكون من المناسب أيضا أن أقول هذه المرة للسيد اوباما إنك الان متحضر وآسف للتفوه بتلك الكلمات".

ووصل دوتيرتي إلى إسرائيل الأحد في زيارة تستمر أربعة أيام يأمل خلالها بإبرام عقود عسكرية واتفاقيات لتحسين حقوق العمال الفليبينيين في الخارج.

وقال في خطابه "إذا كان قلبكم متسامحا، تسامحون أنا سامحتكم، تماما مثل عشيقاتى عندما كنت عازبا لقد سامحتهن أيضا".

بعد انتخابه منتصف عام 2016، بات دوتيرتي يعرف باستخدامه لغة سوقية ضد منتقديه، وحاول مساعدوه تبريرها أو التقليل من أهميتها.

ووصف البابا فرنسيس والسفير الأمريكى آنذاك في مانيلا بانهما "أولاد عاهرة". وكال الشتائم للأمم المتحدة وخلال خطاب فى الفليبين وجه اهانة للبرلمان الأوروبى بإشارة من اصبعه.

وكثيرا ما يهاجم دوتيرتى منتقدى حملته على المخدرات التى تقول الشرطة إنها أودت ب4410 من المدمنين أو التجار المفترضين.

وتقول مجموعات حقوق الانسان إن العدد الفعلى يزيد بثلاثة أضعاف على ذلك ويمكن أن يرقى إلى جرائم ضد الانسانية.

وكان دوتيرتي قد شتم اوباما قبيل قمة إقليمية في لاوس قبل سنتين ما دفع بالولايات المتحدة لإلغاء اجتماع بين الرئيسين هناك.

وفي وقت لاحق وصف اوباما دوتيرتي بأنه "رجل نابض بالحيوية" وحضه على القيام بحملته على المخدرات "بالطريقة الصحيحة".

وقبل توجهه إلى إسرائيل أثار دوتيرتى انتقادات جديدة بعدما قال إن العدد الكبير من حالات الاغتصاب في مدينة دافاو مسقط رأسه، مردّه الى العدد الكبير من النساء الجميلات هناك.

وقال في خطاب الخميس "يقولون إن هناك العديد من حالات الاغتصاب فى دافاو" مضيفا "ما دام هناك العديد من النساء الجميلات، ستكون هناك العديد من حالات الاغتصاب أيضا".