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الرئيس الصينى يكشف عن مساعدات ضخمة لدول أفريقيا.. ومليار يوان منح عاجلة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:35 ص
الرئيس الصينى يكشف عن مساعدات ضخمة لدول أفريقيا.. ومليار يوان منح عاجلة الرئيس الصينى
كتب سمير حسنى
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كشف الرئيس الصينى شي جين بينج، عن دعوة 2000 من الشباب الإفريقى لزيارة الصين، وتدريب ألف نخبة أفريقية، وتقديم 50 ألف منحة دراسة للأفارقة فى الصين، وتقديم 50 ألف رحلة دراسية حكومية، و50 ألف فرصة للمشاركة فى الدورات الدراسية والندوات.

وأكد الرئيس الصينى خلال كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الصين أفريقيا بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، على توفير تسهيلات للدول الإفريقية والمؤسسات المالية الإفريقية لإصدار سندات فى الصين، كما تعهد بزيادة البضائع الإفريقية ومشاركة دول القارة فى معرض الصين الدولى وإعفاء الدول الأقل نموا من رسوم المشاركة، وتنفيذ حملة لبناء القدرات الشبابية فى القارة.

وقال الرئيس الصينى، إن الصندوق الصينى الإفريقى يعمل على تنمية البنية التحتية لدول القارة، مؤكدا إقامة معارض إفريقية فى الصين وتشجيع الشركات الصينية على التوسع فى استثماراتها بالقارة الافريقية، ومساعدة دول القارة فى تحقيق الأمن الغذائيى بحلول 2030 والعمل مع إفريقيا على تنفيذ 50 مشروعا فى إطار المساعدات الزراعية وتقديم مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بقيمة مليار يوان، مع إرسال 50 خبيرا زراعيا إلى إفريقيا.

 


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