الرئيس الصينى يعرب عن عن أمله فى بناء علاقات جادة مع كل الدول الإفريقية

بكين - محمد الجالى والقاهرة - سمير حسنى

أكد الرئيس الصينى شي جين بينج، أن الشعب الصينى يكن كل الود والاحترام لشعوب أفريقيا، مؤكدا التزام بلاده الكامل باللاءات الخمسة، أى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الإفريقية، وعدم التدخل فى استكشاف الطرق التنموية التى تتناسب والظروف الوطنية لكل بلد، فضلا عن عدم ربط أى المساعدات بالشروط السياسية، وعدم السعى لكسب مصلحة سياسية لنفسه خلال الاستثمار والتمويل فى إفريقيا.

وتعهد الرئيس الصينى خلال كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الصين أفريقيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بضخ استثمارات جديدة فى القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن بكين ستظل حليفا وصديقا للدول الإفريقية، معربا عن أمله فى بناء علاقات جادة مع كل الدول الافريقية.