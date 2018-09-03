الرئيس الصينى يؤكد التزام بلاده بالانفتاح الاقتصادى مع العالم وأفريقيا

بكين - محمد الجالى والقاهرة - سمير حسنى

أكد شي جين بينج الرئيس الصينى، أن الصين ملتزمة بمبدأ الانفتاح الاقتصادى مع العالم وأفريقيا، وتدافع عنه وترفض الاقتصاد والاستفادة الأحادية من قبل بعض الدول، لافتا إلى أن الصين أكبر دولة نامية فى العالم وأفريقيا تضم أكبر عدد من الدول النامية ولذلك نعمل سويا لاقامة مجتمع له مصير مشترك للبشرية كلها.

جاء ذلك فى كلمته خلال قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين - أفريقيا (فوكاك) فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية (بكين)، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية و27 منظمة دولية وأفريقية.

وأوضح الرئيس الصينى إن الصين حريصة على إقامة مشاريع مشتركة بين الصين وافريقيا وعمل حوار وعمل متبادل بينهما بما يصون المصلحة المشتركة بينهما، لافتا إلى حرص الصين على العمل على إقامة مجتمع مشترك مع أفريقيا لتنمية الطرفين لتحقيق التوأمة والتنمية المشتركة، والاستراتيجيات التنموية لكلا الطرفين.

وأكد الرئيس الصينى، إن بكين تعمل على تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية الجديدة، وإقامة مجتمع مشترك لتحقيق رفاهية الشعب عبر تطوير العلاقات الصينية الإفريقية، كما تعمل الصين أيضا على مكافحة الفقر فى الدول الأفريقية، بجانب العمل على الازدهار الثقافى بين الحضارات الصينية والأفريقية، وتوفير قوى مستنيرة لتحقيق النهضة فى الثقافة والفن والرياضة والمرأة والشباب.

وأشار شي جين بينج، إلى حرص الصين على تعزيز السلام ودعم الدول الأفريقية، عبر إقامة مجتمع مشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك، وكذلك العمل سويا على إقامة مجتمع متعايش يعيش فى بيئة نظيفة لجميع الشعوب.