الخميس المقبل وصول آخر وفود الحج السياحى من المدينة المنورة

كتبت آمال رسلان

يصل آخر وفود الحج السياحى لهذا العام يوم الخميس المقبل 6 سبتمبر، حيث يبلغ آخر وفد 144 حاجا يصلون عبر الطيران من المدينة المنورة إلى القاهرة، فى حين يصل يوم الأربعاء الوفد قبل الآخير والذى يبلغ عدده 204 حاج يأتون برحلة طيران عبر المدينة المنورة.

فى حين يصل آخر وفد عبر مكة المكرمة يوم الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد الحجاج 437 حاج، على أن يكون آخر وفود الحج السياحى البرى يوم الثلاثاء المقبل 175 حاج عبر 4 أتوبيسات، فى حين يغادر غدا الأثنين عن طريق البر وفد من 200 حاج عبر 5 أتوبيسات.

وبلغ عدد حجاج السياحى هذا العام 36 ألف حاجا، منهم 12 ألف حاج برى، وتستعد وزارة السياحة لتقييم موسم الحج هذا العام، ورصد الايجابيات والسلبيات للإستفادة منها خلال العام المقبل، وسيتم اعداد التقرير عقب اكتمال وصول وفود الحجاج إلى أرض الوطن.