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الجيش اليمنى يحاصر مديرية مران شمالى البلاد استعدادا لاقتحامها

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:54 ص
الجيش اليمنى يحاصر مديرية مران شمالى البلاد استعدادا لاقتحامها عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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قالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش توغلت فى عمق محافظة صعدة شمالى البلاد ، وفرضت حصارا على الميليشيا فى مديرية مران، استعدادا لاقتحامها.

وأوضحت المصادر فى تصريحات أوردتها قناة " العربية " الإخبارية، اليوم الاثنين، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثى من مديرية سفيان التابعة لمحافظة عمران شمالى اليمن.

وفى محافظة "تعز"(جنوب العاصمة صنعاء ) ، حررت قوات الجيش الوطني، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثى فى مديرية ماوية جنوب شرقى محافظة تعز.

وقال مصدر عسكرى إن وحدات من الجيش الوطنى شنت هجوما على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتى المهانة والخرابة، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثى بين قتيل وجريح. فيما لاذ من تبقى منهم فى تلك المناطق بالفرار.

 

 


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مديرية مران

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