الجيش الجزائرى يضبط 3 إرهابيين بولاية سطيف شرقى البلاد

أ ش أ

أوقفت قوات الجيش الجزائرى ثلاثة إرهابيين بولاية سطيف

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الإثنين إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة (دورية) مشتركة للجيش أمس بولاية سطيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أن قوات الجيش أوقفت أيضا فى باتنة (شرق) والمدية (شمال) 9 أشخاص بحوزتهم 8 أسلحة نارية تقليدية الصنع وبندقية صيد وكيلوجرامات من البارود.

فى حين ضبطت مفارز أخرى 14.3 كيلوجرام كيلوجرام من مادة TNT المتفجرة ومسدسين آليين بكل من عين قزام وتمنراست (جنوب).