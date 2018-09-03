التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: لا تعديل للرغبات بعد السابعة من مساء اليوم

وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن ينتهى موقع التنسيق الإلكترونى من استقبال رغبات طلاب المرحلةالثالثة من التنسيق والمتخلفين عن المراحل السابقة فى السابعة من مساء اليوم الإثنين بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها الوزارة.



وقال عطا، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه لن يكون هناك أى تعديل للرغبات بعد إغلاق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات لهذه الشريحة من الطلاب فى تمام السابعة من مساء اليوم، موضحا أنه يجب على طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الدور الثانى من الثانوية العامة ملء الرغبات بشكل دقيق والالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق.



وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة50 % لعدد 64575 طالب بالشعبة العلمية، و60592 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالى125167طالبا.

