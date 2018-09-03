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التعليم العالى: 105 آلاف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق "مبيت"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 06:00 ص
التعليم العالى: 105 آلاف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق "مبيت" التنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التتسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 105 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتتسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات.

وحددت وزارة التعليم العالي،الحد الأدنى للتقدم 205 درجةللشعبة العلمية والأدبية بنسبة٥٠٪؜  وذلك لعدد 64575 طالبا بالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالبا .

 

 

 


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التعليم العالى

التنسيق

طلابالدور الثانى




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