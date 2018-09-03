الإمام الأكبر يكلف رئيس قطاع المعاهد للقيام بأعمال وكيل الأزهر بصفة مؤقتة

يأتى ذلك عقب انتهاء المدة القانونية للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق. وينشر " اليوم السابع" صورة القرار الصادر عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بتكليف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأعمال وكيل الأزهر، الذى صدر اليوم الإثنين بناء على القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأزهر.

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار رقم 28 لسنة 2018، بتكليف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفة مؤقتة بأعمال وكيل الأزهر بجانب عمله، لحين تعيين وكيل للأزهر وفقا للإجراءات القانونية.