الأربعاء.. أخر موعد لحجز 18 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان يوم الأربعاء المقبل أخر موعد لحجز 18590 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر.

ويلتزم الحاجز بسداد 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن فى حجزها على حدة وبشكل منفرد، بمبلغ 150جنيها لكل كراسة (لا تُرد).

ويمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتى موعد التعاقد، ويتم خصم 1% مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة/ الوحدات التى كان مطلوبا شراؤها.

وفى حالة التأخر فى سداد باقى ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد، وتقدم العميل لحجز الوحدة/ الوحدات وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه أطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء".