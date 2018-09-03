video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأربعاء.. أخر موعد لحجز 18 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 04:00 ص
الأربعاء.. أخر موعد لحجز 18 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر عقارات - أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
حددت وزارة الإسكان يوم الأربعاء المقبل أخر موعد لحجز 18590 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى الحر.
 
ويلتزم الحاجز بسداد 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن فى حجزها على حدة وبشكل منفرد، بمبلغ 150جنيها لكل كراسة (لا تُرد).
 
ويمكن  استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتى موعد التعاقد، ويتم خصم 1% مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة/ الوحدات التى كان مطلوبا شراؤها.
 
وفى حالة التأخر فى سداد باقى ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد، وتقدم العميل لحجز الوحدة/ الوحدات وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه أطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تنفذ مشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى الحر

المدن الجديده




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة