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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:40 ص
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اضبط مخالفة ..عامود كهرباء ضغط عالى داخل حرم مسجد بالدقهلية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:00 ص
اضبط مخالفة ..عامود كهرباء ضغط عالى داخل حرم مسجد بالدقهلية ضغط عالى داخل المسجد
الدقهلية شريف الديب
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اشتكي اهالى قرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من وقوع كارثه داخل مسجد الحاج على السعيد بالقرية بسبب وجود عامود كهرباء به تيار ضغط عالى داخل حرم المسجد.

وأشار الأهالى إلى أن العامود على هيئة سلم يصعد عليه الأطفال داخل المسجد يقع داخل حرم المسجد،  وهو ما يمكن أن يتسبب فى وقوع كارثة ، وطالب الأهالي تدخل وزارة الاوقاف لمطالبة شركة الكهرباء بنقل العامود من داخل المسجد الي مكان اخر  

 
صورة عامود ضغط عالى داخل مسجد
صورة عامود ضغط عالى داخل مسجد

عامود الضغط العالي داخل مسجد الدقهلية
عامود الضغط العالي داخل مسجد الدقهلية
 

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