ارتفاع صافى ربح "بايونيرز القابضة" إلى 641 مليون جنيه خلال 6 شهور

كتب هانى الحوتى

كشفت القوائم المالية لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، المجمعة عن أداء قوى للمجموعة للنصف الاول من 2018 حيث ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 15.3% لتصل إلى 3.88 مليار جنيه مقابل 3.369 مليار جنيه.

وارتفع مجمل الربح المجمع إلى 1.312 مليار جنيه مقابل 873.45 مليون جنيه للفترة المقابلة، ليرتفع صافى أرباح المجموعة فى النصف الاول من 2018 إلى 641.133 مليون جنيه مقابل 454.122 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 41.8 % .

واستمرارا للأداء المالى القوى للمجموعة خلال الفترات المالية السابقة استطاعت المجموعة أن تضاعف أرباحها خلال الربع الثانى من 2018 لتبلغ 269.455 مليون جنيه مقابل 135.233 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 99.25%، فيما حققت 2.064 مليار جنيه إيرادات للنشاط فى الثلاثة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2018 ليرتفع مجمل الأرباح إلى 656.542 مليون جنيه بمعدل نمو 90.5% .

وبلغ إجمالى حقوق الملكية فى 30 يونيو 2018 حوالى 22.508 مليار جنيه مقابل 21.588 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 بمعدل نمو بلغ 4.26 % فى ستة أشهر.

وتعليقا على أداء المجموعة المالى للنصف الأول من 2018، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة وليد زكي، إنه لا يزال أداء المجموعة المالى يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية التى تم وضعها منذ سنوات وقد استطعنا خلال 2018 تحقيق معدلات نمو متميزة للغاية فى أنشطتنا الرئيسية واستطعنا فى الربع الثانى من 2018 أن نضاعف أرباحنا ونرفع أرباحنا المجمعة فى الستة أشهر الأخيرة بشكل جيد ويرجع الفضل فى ذلك إلى محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة التى تحقق أهداف الشركة الاستراتيجية من حيث النمو القوى للعوائد والتوازن فى المخاطر وهو ما أنعكس على الأداء القوى والمتوازن للمجموعة خلال الفترات المالية المتتالية.

وفى إطار خطة الشركة المستقبلية للتوسع والنمو، أضاف زكى أن المجموعة حاليا بصدد البدء فى إكتتاب زيادة رأسمالها من 3.6 مليار جنيه إلى 4.8 مليار جنيه، مخصصة لقدامى المساهمين، وذلك لتمويل التوسعات المستقبلية للمجموعة وضخ مزيد من السيولة فى الاستثمارات القائمة للمجموعة، مما سيدعم بشكل قوى سياستنا الاستثمارية الطموحة خلال الفترة القادمة وسنعمل من خلالها على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات ومن خلال الدخول فى استثمارات جديدة فى بعض القطاعات المستهدفة (سواء بالاستحواذ أو ملكية حصة حاكمة) وزيادة الاستثمار المباشر فى الاستثمارات القائمة سواء المقيدة أو غير المقيدة وسنعمل أيضا على تغطية الاحتياجات التمويلية للشركة القابضة والشركات التابعة فى مختلف القطاعات سواء بزيادة رؤوس أموالها أو منحها السيولة النقدية اللازمة وهو ما سوف ينعكس بشكل كبير على العائد من تلك الاستثمارات على الشركة القابضة.