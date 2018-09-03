"اتحاد نساء مصر" يعقد ورشة عمل الخميس المقبل حول تلوث بحيرة مريوط

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ورشة عمل حول " تلوث بحيرة مريوط الأسباب و الأثار" ظهر الخميس المقبل 6 سبتمبر الجارى بمركز الصحة الإنجابية لتنظيم الأسرة.

وسيتحدث فى الورشة 4 نواب من محافظة الاسكندرية والبحيرة منهم النائبتين سوزى ناشد والهام المنشاوى.

ويفتتح اللقاء بكلمات هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ويعرض خلال الورشة آراء عدد من المتخصصين حول مشكلة بحيرة مريوط والتلوث الذى تتعرض له وتأثير ذلك على الثروة السمكية وصحة الانسان، كما يتحدث عن المشكلة محمد الفار امين نقابة الصيادين.

وتنفذ ورشة العمل ضمن أنشطة مشروع "دعم القيادات النسائية"، وتستهدف مشاركة قيادة المجتمع المحلى فى صياغة حلول لمشكلاتهم المحلية بمشاركة عضوات مجلس النواب.