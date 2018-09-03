"إفريقيا مش بدائية وبكين صديق مخلص"..أبرز تصريحات رئيس رواندا بمنتدى الصين

بكين - محمد الجالى والقاهرة - سمير حسنى

دعا الرئيس الرواندى، بول كاجامه، لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى دول القارة، معربا عن أمله فى مشاركة بالدول الإفريقية بالمبادرات الدولية فى هذا الصدد.

وأشاد رئيس رواندا خلال كلمته، بفعاليات منتدى "الصين – إفريقيا"،بالإصلاحات الاقتصادية لدول القارة، مشددا على أن دول القارة ليست بدائية، كما يعتقد البعض، منوهًا للتوسع الكبير للاستثمارات الصينية بدول القارة، مضيفًا: " هناك مكاسب يتمتع بها جميع الأطراف من خلال المشاريع الاستثمارية فى القارة وستكون ذات فائدة للجميع".

وأعرب رئيس رواندا، عن امله فى قواعد ترسخ العلاقات الصينية الإفريقية من أجل تحقيق مستقبل مشرق للجميع الأطراف، مشددا على أن الصين أثبتت بما لا يدعو مجالا للشك على أنها تريد تحقيق شراكة تحقق مصلحة جميع الأطراف كونها صديقا مخلصًا لكل دول القارة.