video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"إفريقيا مش بدائية وبكين صديق مخلص"..أبرز تصريحات رئيس رواندا بمنتدى الصين

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:12 م
"إفريقيا مش بدائية وبكين صديق مخلص"..أبرز تصريحات رئيس رواندا بمنتدى الصين الرئيس الرواندى
بكين - محمد الجالى والقاهرة - سمير حسنى
إضافة تعليق

دعا الرئيس الرواندى، بول كاجامه، لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى دول القارة، معربا عن أمله فى مشاركة بالدول الإفريقية بالمبادرات الدولية فى هذا الصدد.

وأشاد رئيس رواندا خلال كلمته، بفعاليات منتدى "الصين – إفريقيا"،بالإصلاحات الاقتصادية لدول القارة، مشددا على أن دول القارة ليست بدائية، كما يعتقد البعض، منوهًا للتوسع الكبير للاستثمارات الصينية بدول القارة، مضيفًا: " هناك مكاسب يتمتع بها جميع الأطراف من خلال المشاريع الاستثمارية فى القارة وستكون ذات فائدة للجميع".

وأعرب رئيس رواندا، عن امله فى قواعد ترسخ العلاقات الصينية الإفريقية من أجل تحقيق مستقبل مشرق للجميع الأطراف، مشددا على أن الصين أثبتت بما لا يدعو مجالا للشك على أنها تريد تحقيق شراكة تحقق مصلحة جميع الأطراف كونها صديقا مخلصًا لكل دول القارة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جنوب إفريقيا يشيد بتشجيع الصين للتنمية المستدامة بدول القارة

الرئيس الرواندى

منتدى الصين افريقيا

السيسي

الصين

الرئيس الصينى

افريقيا




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة