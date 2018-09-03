إحالة عاطلين لاتجارهم فى الحشيش وسقطوهم بكمية كبيرة لمحكمة الجنايات

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة، وذلك بعد سقوطهم وبحوزتهم، كمية كبير من مخدر الحشيش، إلى محكمة الجنايات.

وكانت معلومات وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن كلا من شبل .ع.ش.32 سنة عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 8261 لسنة 2009م الوراق - جيزة "مخدرات"، وشقيقه أحمد 23 سنة عاطل، يزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة المرج مكاناً لتجارتهما الغير مشروعة.

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج مستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "قيادة وملك الأول"، وبحوزتهما 7.500 كيلو جرام من الحشيش المخدر، وبندقية أليه عيار 7.62×39 تحمل أرقام 20455-1977 sk "غير مبلغ بسرقتها"، وفرد خرطوش عيار 12مم، و 19 طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 510 جنيهات، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.