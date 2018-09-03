أهالى " ميت ربيعة" يطالبون محافظ الشرقية بإعادة فتح مركز طبي

الشرقية – إيمان مهنى

طالب عدد من أهالى قرية ميت ربيعة بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، المحافظ الدكتور ممدوح غراب بإعادة فتح مركز طبى خيرى لتوفير الخدمات الطيبة للإهالى القرية، والتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية التابع لها لقيامهم ببيع بعض من أثاثه وأجهزة طيبة وفرت من خلال التبرعات .

و فى الشكوى المقدمة من الأهالى لمحافظ الشرقية ومثلها للرقابة الإدارية بالمحافظة، إنه عام 2014، انشأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بقرية ميت ربيعة مجمع طبى بالقرية بالجهود الذاتية، وتبرعات من الأهالى و افتتحا المركز الطبى، بعد توفير كل مستلزماته، تحت إشراف وإدارة الجمعية الخيرية المشهرة برقم 1177 لسنة 2001، وفى مارس عام 2016، صدر قرار محافظ الشرقية رقم 70 بغلق المجمع الطبى وذلك لإنشاء هذا المجمع دون ترخيص، وتم تحويل قرار المحافظ إلى الإدارة الصحية ببلبيس و التى قامت بدورها بتسليم أعضاء الجمعية الخيرية المجمع الطبى لحين مع البدء فى إنهاء إجراءات الترخيص.

أضاف مقدمى الشكوى، أنه مؤخرًا قام أعضاء ومجلس إدارة الجمعية ببيع آثاث وأجهزة المركز الطبى و الذى كان يتكون من 6 غرف كشف وجهاز سونار وأجهزة تحليل طبية والتى سبق و أن وفرت من تبرعات الأهالى .

وقالوا، ان مجلس إدارة الجمعية قام ببيع جلود الأضاحى الخاصة بالقرية بحوالى 100 ألف جنيه، دون معرفة مصير اموال الأضاحى.