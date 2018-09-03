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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:58 م
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أسعار العملات اليوم الإثنين 3-9-2018

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:35 م
أسعار العملات اليوم الإثنين 3-9-2018 عملات أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الإثنين الموافق 3-9-2018، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.

 

وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات، كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات ، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78  جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib 17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى

اليوم استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.6 جنيه للشراء و20.768 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ "الإسترلينى" 22.927 جنيه للشراء و23.189 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.741 جنيه للشراء، و4.768 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى، 58.728 جنيه للشراء، 59.059 جنيه للبيع.


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