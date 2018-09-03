أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-9-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-9-2018 لليوم الثالث على التوالي ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 606 حنيها للجرام مع افتتاح التعامل على المعدن النفيس في سوق الصاغة بعد الإجازة الأسبوعية.

وسجل سعر عيار 18 حوالى 519 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 حاليا 692 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يبلغ سعره الآن 4888 جنيها للجرام

وشهد سوق الصاغة نقص حاد في معروض الذهب، وسجلت أوقية الذهب عالميا حتي الآن سعر 1201 دولار مع توقعات بانخفاض سعرها نتيجة تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً.

وشهد مبيعات الذهب محليا تراجعا كبيرا بعد الخروج من إجازة عيد الأضحى المبارك والذى شهد ارتفاعا في الطلب على الذهب لكن هذا الطلب تراجع بصورة كبيرة الآن لنصل لمرحلة شبه ركود تام.

وكانت مبيعات الذهب عيار 21 و 18 سيطرت على عمليات البيع والشراء خلال فترة احتفالات العيد ولا يوجد بيع أو تداول للذهب عيار 24 والأعيرة الأخرى مثل 14 و 12 لعدم وجود طلب عليها.