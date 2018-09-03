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أستاذ ضرائب: لا يوجد حصر شامل ودقيق لمصلحة الضرائب عن عدد العقارات بمصر

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:15 ص
أستاذ ضرائب: لا يوجد حصر شامل ودقيق لمصلحة الضرائب عن عدد العقارات بمصر الدكتور حسن عبدالله أستاذ الضرائب والمحاسبة
كتب عمرو دويدار
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قال الدكتور حسن عبدالله، ، أستاذ الضرائب والمحاسبة، ورئيس قطاع البحوث الضريبية سابقًا، ، إن الضريبة العقارية كان مفروضة على العوائد سابقا، وتم تعديل القانون عام 2006.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة" اليوم"، تقديم جمال عنايت، أنه لا يوجد حصر شامل وبحوث دقيقة لمصلحة الضرائب العقارية، عن عدد العقارات بمصر لذا طالبت المصلحة بتوجه المواطنين للضرائب لتقييم قيمة الضريبة.

وأوضح عبدالله، أن الضريبة العقارية ليست بالأمر الحديث، فهى كانت موجودة سابقًا تحت مسمى العوائد، مضيفا أن  الضريبة العقارية تحسب على الوحدة السكنية عدا السكن الخاص، موضحًا أن الوحدة السكنية التى يقطنها أسرة لا تخضع للضريبة العقارية مادامت لا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه.

كما كشف أستاذ الضرائب والمحاسبة، ورئيس قطاع البحوث الضريبية سابقًا، أن هناك ضريبة عقارية على المصانع.


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أستاذ ضرائب

القاهرة اليوم




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