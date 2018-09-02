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9 نصائح من "التعليم العالى" لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.. تعرف عليها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:42 م
9 نصائح من "التعليم العالى" لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.. تعرف عليها التنسيق الالكترونى 2018
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عدد من النصائح لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة، الذى يتبقى يومين فقط على تنسيق رغباتهم.

1- 

   لا تتخلفوا عن تنسيق المرحلة الثالثة مهما كانت الأسباب.

2- 

   الموقع متاح لمدة 24 ساعة فيمكنكم تسجيل رغباتكم فى أى وقت تشاؤون.

3-  

  ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً غد الإثنين.

4-   

 للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

5-  

  يمكن للطالب الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

6-    

إذا عدلت رغباتك عدة مرات ( وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا له.

7- 

   لا تترك أى بندا فارغا فى قائمة الرغبات حتى لا تتعرض لاستنفاذ الرغبات.

8-  

  إعلان النتائج سيكون خلال 48 ساعة من غلق باب التنسيق فلا تتعجلوا.

9-   

 سيكون لكم الحق فى تحويلات تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة فلا تقلقوا.


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