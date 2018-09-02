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7 محاور للعمل من محافظ دمياط الجديد لرؤساء المركز والمدن.. تعرف عليها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:16 م
7 محاور للعمل من محافظ دمياط الجديد لرؤساء المركز والمدن.. تعرف عليها محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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وضعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجديد  7 محاور عامة  تحدد آلية العمل العامة لرؤساء الوحدات المحلية كلا فى نطاق عمله وتشمل   الاهتمام بالمنظومة العامة للنظافة ووضع رؤية شاملة لإزالة كافة العقبات للارتقاء بمستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة،و إلزام جميع المحلات بوضع صناديق قمامة وتحصيل غرامة لكل من يخالف ذلك، وكذلك التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق العامة.

كما كلفت عوض رؤساء الوحدات المحلية ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين و تلبية احتياجاتهم والعمل الدائم على تنفيذ ذلك، تطوير منظومة العمل بكل وحدة محلية  والمتابعة الميدانية لكافة الأوضاع بها،حظر التوك توك نهائيًا فى المناطق الحيوية  والأحياء ،والمناطق التى يتوفر بها مواصلات، مع وضع اشتراطات لسير التوك توك، تكليف إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور اليومى على كافة المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ أعمال النظافة والارتقاء البيئى .

 

 


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