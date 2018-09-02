5 صفقات ذرة أرجنتينى وبرازيلى بحجم 273 الف طن تصل مصر خلال سبتمبر

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال عن عقد 5 صفقات إستيراد ذرة برازيلية وأرجنتينية وستصل الى الموانئ المصرية خلال شهر سبتمبر الجارى وتبلغ إجمالى كمية الخمسة شحنات 273 الف و 270 طن وتتجاوز قيمة الشحنات 1.03 مليار جنيه.

وذكر البيان أن هناك ثلاث صفقات من البرازيل وإثنين من الارجنتين .. وعن تفاصيل الصفقات هناك صفقة تبلغ كميتها 55 الف طن من الذرة البرازيلى من المفترض وصولها الى الموانئ المصرية اليوم الاحد، و هناك صفقة كميتها 66 الف و 150 طن ذرة برازيلى ستصل فى 12 سبتمبر الجارى والصفقة الثالثة يبلغ حجمها 53 الف و 120 طن ذرة أرجنتينى ومتوقع وصولها بتاريخ 10 سبتمبر الجارى

وسيكون هناك صفقة أخرى رابعة تبلغ كميتها 57 الف طن ذرة برازيلى ومتوقع وصولها 15 سبتبمر الجارى و الصفقة الاخيرة يبلغ حجمها 42 الف طن ذرة أرجنتينى ومتوقع وصولها الموانئ المصرية 18 سبتمبر الجارى.