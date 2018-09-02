5 أضرار لمتعاطى مخدر الأستروكس.. أبرزها الفشل الكلوى وتليف الكبد

كتب مدحت وهبة

حذّر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق من المعتقدات الخاطئة لدى البعض عند تناولهم المواد المخدرة "الحشيش والترمادول والهيروين وكذلك مخدر الأستروكس نطرا لخطورته على من يتعاطون هذا المخدر، كما أنه يسبب أمراض مزمنة.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن الأضرار والأمراض التى يسببها مخدر الاستروكس فى نقاط محددة:-

1- غالبية من يتعاطون هذا المخدر فى سن مبكرة ويتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما.

2- مخدر الأستروكس يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهزيان والهلوسة.

3- يسبب الشعور بالبلادة واللامبالاة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب.

4- يسبب بعض حالات الإغماء والسكتة القلبية والتشنجات.

5- مخدر الاستروكس يسبب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى وتليف الكبد.