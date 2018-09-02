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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:17 ص
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29 ألف مواطن تقدموا لإضافة 58600 مستفيد على بطاقات التموين بالقليوبية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:00 ص
29 ألف مواطن تقدموا لإضافة 58600 مستفيد على بطاقات التموين بالقليوبية بطاقات تموينية -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إن مكاتب التموين المنتشرة بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة والتى يبلغ عددها 68 مكتب استقبلت 29 ألف مواطن لإضافة 58600 مستفيد جديد من أبناء المحافظة فى الأسبوع الثالث من المدة التى حددها قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى إضافة المواليد على البطاقات التموينية خلال الأسبوعين الأول والثانى من قرار وزير التموين إلى 45200 مواطن لإضافة 81500 مستفيد جديد.

وتابع وكيل تموين القليوبية، أن مكاتب المحافظة تقدم جميع التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل جميع القرارات التى أعلنها وزير التموين للتسهيل على المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات.


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