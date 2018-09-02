2.9 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بأغسطس

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت وزارة المالية عن حجم السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال جمارك الأسكندرية خلال شهر أغسطس 2018، وأظهرت الأرقام أنه تم الإفراج عن 8736 سيارة ركوب "ملاكي" بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات خلال أغسطس 2018 نحو 814 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 410 مليون جنيه.

وفي سياق متصل أكد بيان وزارة المالية أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال نفس الشهر أفرجت عن 891 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 396 مليون جنيه، فيما بلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 190 مليون جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير يقدر بنحو 26 مليون جنيه.

وأوضح البيان أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت أيضًا عن 744 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 650 مليون، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها نحو 151 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 20 مليونا و 518 ألف جنيه.

وأشار البيان أن شهر أغسطس 2018 شهد أيضًا تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 186 مليون، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس لعام 2018 حوالى 2.9 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة حوالى 1.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر أغسطس 2018 حوالى 457 مليون جنيه.