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1097 حاجا من حجاج الجمعيات المركزية بالغربية يصلون اليوم لمطار القاهرة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:00 ص
1097 حاجا من حجاج الجمعيات المركزية بالغربية يصلون اليوم لمطار القاهرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عمليات تفويج الحجيج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم الحج وتتأكد من أنها تسير بانتظام ووسط تيسيرات وتعاون مع الجانب السعودى، ومن المقرر أن يصل اليوم الأحد 1097 حاجا إلى مطار القاهرة من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية وبعض حجاج المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة من ضمن حجاج الجمعيات الأهلية قادمين من مطار المدينة  بعد انتهاء مناسك الحج.

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن لجان مطارى جدة والمدينة يعملان فى وسط استعدادات واسعة لتقديم كافة المساعدات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة لكبار السن والمرضى، وأن هناك متابعة مستمرة للحالات المحجوزة بالمستشفيات.

كانت غادة والى، وزيرة التضامن، حريصة على المتابعة مع أعضاء البعثة المتواجدين، عن أوضاع الحجيج ميدانيا، حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لأداء مناسك الحجفى سهولة ويسرو وسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

 

 


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