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وكيل صحة بنى سويف: لا يوجد تفشى للالتهاب الكبدى الوبائي في بنى سليمان

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:09 م
وكيل صحة بنى سويف: لا يوجد تفشى للالتهاب الكبدى الوبائي في بنى سليمان وزير الصحة
بنى سويف :هانى فتحى
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قال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أن مستشفيات مديرية الصحة لم تستقبل حالات للالتهاب الكبدى الوبائي من قرية بنى سليمان الشرقية، مشيرا إلى عدم تفشى المرض داخل قرى المحافظة .
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن فريق من المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات قام بتفقد قرية بنى سليمان الشرقية ولم يتم رصد سوى حالة واحدة مصابة بالتهاب كبدى وتعالج فى إحدى المستشفيات الخاصة .
 
فيما قالت الدكتورة أسماء عبد الجواد مدير مستشفى حميات بنى سويف عدم استقبال حالات من قرية بنى سليمان مصابة بالمرض، مشيرة إلى تواجد حالتين من الفشن والعلالمة مصابات باشتباه التهاب كبدى وأثبتت العينات سلبية النتيجة.
 

 


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