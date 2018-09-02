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وزير خارجية اليمن يؤكد الحرص على ‏المشاورات المرتقبة فى جنيف "لإحراز تقدم"

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:00 ص
وزير خارجية اليمن يؤكد الحرص على ‏المشاورات المرتقبة فى جنيف "لإحراز تقدم" خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى
عدن أ ش أ
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أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، أن الحكومة ستحرص على ‏الاستفادة من المشاورات المرتقبة فى جنيف، لإحراز تقدم فى ‏إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق ‏سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن ‏وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل ‏إشكالية دفع أجور العاملين فى الخدمة المدنية فى ‏المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات ‏الانقلابية المدعومة من إيران بعد أن منعت عنهم المليشيات ذلك ‏واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها ‏كمجهود حربي. ‏

وأشار اليمانى - خلال لقائه فى العاصمة السعودية (الرياض) المبعوث الأممى مارتن غريفيثس - إلى أن وفد ‏الحكومة جاهز للذهاب إلى ‏جولة المشاورات المقرر إقامتها فى جنيف فى السادس من سبتمبر، ‏وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مجدداً استمرار حكومة بلاده فى ‏دعمها لجهود المبعوث الأممى من ‏أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام؛ حرصاً منها ‏على وضع حد للمأساة التى تسبب بها ‏الانقلاب المدعوم من إيران.‏

من جانبه، استعرض المبعوث الأممى الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات، مجدداً تأكيده الالتزام الكامل بالمرجعيات وتقديره فى الوقت ذاته دعم الحكومة اليمنية ‏لجهوده.

وتم فى اللقاء استكمال الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها ‏فى ‏جنيف فى السادس من الشهر الجاري. ‏

 


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وزير الخارجية اليمنى

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