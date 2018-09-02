وزير النقل فى جولة تفقدية بمحطات مترو الأنفاق

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بدأها بمحطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث ثم محطة السادات التبادلية بين الخطين الأول والثانى.

واطمأن الوزير وفق بيان صحفي على مستوى الخدمة المقدمة وعلى وزمن التقاطر ووجه وزير النقل مسئولى المترو بالمحطات ببذل كل الجهود فى خدمة جمهور الركاب والاستعداد التام مع قرب بدء العام الدراسي

وخلال استقلال الوزير قطارات المترو التقى بعدد من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير الخط الاول للمترو واستكمال مراحل الخط الثالث للمترو مؤكدا أن مشروعات مترو الأنفاق تسير وفق الجداول الزمنية المقررة خاصة مع أهميتها كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.