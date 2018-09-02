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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:31 م
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وزير النقل فى جولة تفقدية بمحطات مترو الأنفاق

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:19 م
وزير النقل فى جولة تفقدية بمحطات مترو الأنفاق هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بدأها بمحطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث  ثم محطة السادات التبادلية بين الخطين الأول والثانى.
 
واطمأن الوزير وفق بيان صحفي  على مستوى الخدمة المقدمة  وعلى وزمن التقاطر ووجه وزير النقل مسئولى المترو بالمحطات  ببذل كل الجهود فى خدمة جمهور الركاب والاستعداد التام مع قرب بدء العام الدراسي 
 
وخلال استقلال  الوزير  قطارات المترو التقى بعدد من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير الخط الاول للمترو واستكمال مراحل الخط الثالث للمترو مؤكدا أن مشروعات مترو الأنفاق تسير وفق الجداول الزمنية المقررة خاصة مع أهميتها كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. 
 
 

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