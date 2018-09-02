وزير النقل: الطريق الدائرى الإقليمى يوفر الكثير من الوقت والمال

كتب عمرو دويدار

علق الدكتور هشام عرفات وزير النقل على قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى من الساعة السادسة صباحا وحتى منتصف الليل بداية من 15 سبتمبر الجارى، بأنه يتوافر الآن الكثير من الطرق البديلة لتفعيل هذا القانون بشكل سليم هو الطريق الدائرى الإقليمى، لأنه طريق يربط بين كل محافظات جمهورية مصر العربية، وأكد الوزير بأن الطريق الدائرى الإقليمى يوفر الوقت والمال من قبل ساقى النقل.

تحدث الدكتور وزير النقل فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc " مع الإعلامية إيمان الحصرى عن مشروع منظومة النقل الذكى على أنها وسيلة لميكنة التحكم فى المرور على الطرق السريعة، ومنظومة لتلقى البلاغات والتكامل مع توفير وسائل الإغاثة، وأكد السفير أشرف سلطان على أن الهدث منها هو توفير التقارير والإحصائيات وبيانات حركة المرور والمناطق التى يكثر فيها الحوادث، ولتتبع تعداد السيارات.