وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

كتب - محمود جلال

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف حاليا خفض الدين العام خلال العام الحالى إلى 92%، لافتا إلى الهدف ليس تحميل المواطن المصرى أعباءً إضافية، ولكنهم يسعون إلى أن يشعر المواطن بآثار الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف "معيط"، فى تصريحات للفضائية المصرية، أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام خلال العام الحالى لأقل من 80% بحلول 2020 – 2021، مؤكدًا على أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار ضريبى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى المنشود.

ولفت وزير المالية، إلى أن القانون يهدف إلى رفع الكفاءة وتحديد الإجراءات وتبسيطها ووضع معايير تتناسب مع الأوضاع الحالية والمستقبلية للاقتصاد.