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وزير الطيران يتوجه إلى مطار سوهاج الدولى لتفقد حركة العمل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:52 ص
وزير الطيران يتوجه إلى مطار سوهاج الدولى لتفقد حركة العمل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الفريق يونس المصرى، متوجها إلى مطار سوهاج الدولى فى زيارة يتفقد خلالها حركة العمل، بصالات السفر والوصول والمنشآت الإدارية بالمطار.
 
صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن الفريق يونس المصرى قام بإنهاء إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى مطار سوهاج الدولى.
 
 يذكر أن مطار سوهاج، يعد من أهم مطارات الوجه القبلى، حيث يعتبر بمثابة الشريان الرئيسى لتحقيق التنمية لمنطقة صعيد مصر، وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران وعدد من شركات الطيران المصرية والعربية، رحلات منتظمة من المطار إلى العديد من الدول العربية.
 
 

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الفريق يونس المصري




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