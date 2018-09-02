وزير الزراعة يشهد بروتوكول تعاون بين لجنة المبيدات وشركة لتحليل المبيدات

شهد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، وشركة سينجنتا أجرو - مصر، فى مجال تبادل الخبرات العلمية وتكثيف عمليات التدريب فى مجال التحليل ومتبقيات المبيدات، والاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا الاتفاق، حيث يأتى فى إطار تبادل الخبرات المشتركة بين الكوادر التى تساهم فى أداء رسالة ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة سينجنتا داخل وخارج مصر.

وأشار إلى إنه وفقاً لهذا البروتوكول سيتم استقدام بعض الخبراء من الخارج لتدريب وإلقاء المحاضرات للباحثين والقائمين بالعمل بالمعمل المركزى للمبيدات فى مجالات التحليل و متبقيات المبيدات، وكذلك سيتم تنظيم دورات تدريبة بمصانع الشركة بالخارج للكوادر البشرية، والتى تعمل فى منظومة تحليل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور المجتمعى والتوعوى الذى تقوم به الشركات العاملة فى مجال إنتاج المبيدات وتداولها، لتوعية المنتجين الزراعيين بالاستخدام الأمثل والرشيد للمبيدات، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعى والحصول على منتج زراعى آمن، وبالتالى حماية صحة المستهلك، موضحًا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من التكاتف المجتمعى بين الجهات المختلفة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن شركة "سينجينتا" تعد من أهم الشركات العاملة فى إدارة الكيماويات فى العالم، والتى تحرص على تقديم خبراتها التكنولوجية والفنية، لنشر الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات الزراعية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يساهم فى دعم الباحثين الشباب وإكسابهم خبرات واسعة فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه بنهاية هذا العام من المقرر أن تنتهى لجنة المبيدات من تدريب 5000 مطبق مبيدات من الشباب على مستوى الجمهورية، لتنفيذ التوصيات السليمة الخاصة بالاستخدام الأمثل والفعال للمبيدات، لافتًا إلى أن الخطة التى وضعتها الوزارة تستهدف الوصول بعدد مطبقى المبيدات إلى 50 ألف مطبق على مستوى الجمهورية، للمساهمة فى حماية الإنتاج الزراعى.

وقال المعتز بالله سلمى مدير عام شركة سينجنتا، أن الشركة تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد خاصة فى مجالات التحليل ومتبقيات المبيدات والاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية وفهم الاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل الحفاظ على سلامة البيئة وسلامة المزارع وسلامة المستهلك.