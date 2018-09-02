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وزير الزراعة: غش المبيدات لا يهدد الشركات المنتجة فقط ولكن يضر بالمزارعين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:36 م
وزير الزراعة: غش المبيدات لا يهدد الشركات المنتجة فقط ولكن يضر بالمزارعين الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستطلاح الأراضى إن "غش المبيدات لا يؤثر فقط على الشركات المنتجة للمبيدات والعاملة بنزاهة فى الأسواق، ولكنها تضر بالمزارعين، لأن عمليات الخلط بالمادة الفعالة للمبيدات المغشوشة له تأثير سلبى على الزراعة والنباتات وصحة الإنسان الذى يتناول هذه المنتجات فيما بعد، مشددا على أهمية دور وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنية فى الحد من هذه الظاهرة لحماية الصحة العامة والبيئة.

وأضاف الوزير، خلال كلمة له على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة " سينجنتا أجرو - مصر"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تخطو خطوات كبيرة من أجل تحجيم الاستخدام السيئ للمبيدات، لتقليل التأثير السلبى لها على البيئة والمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تكليف لجنة المبيدات بإعداد بروتوكول يضمن المتابعة والتحقق من جودة المنتج الزراعى قبل أن يصل إلى الأسواق للحد من استخدام المبيدات المغشوشة أو استخدام المبيدات بطريقة خاطئة يترتب عليها آثار سلبية فى المنتج النهائى.

وشدد أبوستيت على أهمية تنمية الوعى المجتمعى بالاستخدام الأمثل للمبيدات والكيماويات الزراعية وهو المطلوب بشدة هذه الأيام ولا يتم ذلك إلا من خلال تكاتف مجتمعى من خلال الجهات المعنية من خلال الوازرة والشركات والمزارعين ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بالكمية المستخدمة من المبيدات ولكن بكفاءة وفعالية استخدامها .

وأضاف الوزير، أن دور لجنة المبيدات هو تحقيق الاستخدام الآمن للمبيدات، وأن يكون تأثيرها على البيئة أقل، لأننا نحتاج لتوعية المنتجين والمستهلكين بأهمية دور المجتمع فى ترشيد استهلاك المبيدات.

 


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المبيدات المغشوشة




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