وزير الخارجية: مصر تقدر دور الصين كشريك استراتيجى لأفريقيا

كتب أحمد جمعة

أعرب وزير الخارجية سامح شكرى، عن خالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى بكين للمشاركة فى مؤتمر (الصين - افريقيا)، هذا المؤتمر الهام، الذى يبرهن على مدى عمق وقوة العلاقات الأفريقية الصينية .

وأكد شكرى فى كلمة له الاجتماع الوزارى التحضيرى السابع لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا المنعقد في بكين، أن الاجتماع يأتى فى ظل ظرف تاريخى دقيق؛ فالنظام الدولي الراهن تكتنفه العديد من التجاذبات السياسية المتصاعدة ذات الأثر السلبي على منظومة التعاون الدولي، كما يبقى الفقر وضعف معدلات التنمية من أبرز التحديات التي تواجه أغلب الدول النامية وبالأخص دولنا الأفريقية. ومما يزيد الموقف تعقيداً ويضاعف من جسامة التحديات ارتفاع مخاطر الإرهاب والتطرف وانتشار أنشطة جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأمام التحديات المشار إليها، يضحى التعاون الدولي مع الشركاء الاستراتيجيين أولوية قصوى تحقيقاً للأهداف والغايات المشتركة على مستوى المنظومة الدولية، وبما يخدم أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأكد وزير الخارجية ان مصر تقدر دور الصين كشريك إستراتيجي لأفريقيا، قدمت ولا تزال الكثير من الدعم لقارتنا، ومدت إليها يد العون في العديد من المجالات، في إطار صيغة متزنة من العلاقات تقوم على تحقيق المكسب للجميع، وتحترم سيادة الدول، وتعلي من مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، وتبتعد عن المشروطية السياسية. إن ما تقدم يجعل الشراكة الأفريقية الصينية بحق شراكة متميزة ومثالاً يُحتذى به، الأمر الذي نعتز به كثيراً.

وأكد شكرى أنه اطلع على نتائج الاجتماعات الناجحة لكبار المسئولين التي تمت أمس وأسفرت عن اعتماد إعلان بكين وخطة العمل الطموحة للفترة 2019 – 2021، وسننظر اليوم بدورنا في الوثيقتين لاعتمادهما ورفعهما لقادة دولنا للنظر فيهما على مدار يومي القمة التاليين، معربا عن أمله فى النجاح للرئاسة المشتركة الحالية للفوكاك وللرئاسة المشتركة لفترة الأعوام الثلاثة التالية، وأن تنعكس النقاشات المثمرة والإيجابية، بالفائدة على الدول الأفريقية الشقيقة، وعلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية التى نقدرها ونثمنها ونعول عليها كثيراً.