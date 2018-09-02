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وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول تنظيم جامعة الإسكندرية قافلة طبية لكينيا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:44 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول تنظيم جامعة الإسكندرية قافلة طبية لكينيا أعضاء القافلة الطبية
وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريراً مقدماً من الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية حول قيام كلية الطب بالجامعة بتنظيم قافلة طبية إلى كينيا، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، التى تأتى فى إطار اهتمام مصر بأشقائها فى القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار الزيارة التى قام بها رئيس جامعة الإسكندرية لمقاطعة كريتشيو بكينيا فى شهر مايو الماضى، تم الاتفاق على تنظيم قافلة طبية متخصصة فى عمليات العيون لعلاج الحالات المرضية بالمقاطعة بالتعاون بين كلية الطب جامعة الإسكندرية والحكومة الكينية ومحافظ مقاطعة كريتشيو ووزير الصحة بالمقاطعة، حيث شكلت لجنة برئاسة د. عصام الكردى رئيس الجامعة للتحضير للقافلة الطبية.

وأضاف التقرير أنه تم التحضير  لعمل مائة عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة لمائة مريض مجاناً من المقاطعة وعلي أحدث مستوي طبي عالمي مع زرع عدسات لينة، كما تم تحضير المستلزمات الطبية وأجهزة تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية والميكروسكوبات الجراحية المتنقلة بالتعاون مع شركات الأدوية والمستلزمات الجراحية.

وأوضح التقرير أن فريق العمل الطبى الذى تقرر سفره لكينيا مكون من 13 عضواً برئاسة د. أحمد المصرى رئيس قسم طب وجراحة العيون، وكل من  د. علاء الزواوي، ود. أحمد شامة، ود. عبدالحميد الحوفي، ود. حازم الحناوي، ود.عمرو سعيد، ومن هيئة التمريض: سماح السيد، وإيمان عبدالباعث، وأحمد عرفان، ومن الفنيين:  المهندس/قدري السيد،  والمهندس/ مصطفي محمود، بالإضافة إلى الطالبين: دينا حازم الحناوي و عمر حازم الحناوي.

وأشار التقرير إلى قيام فريق العمل الطبى خلال اليومين الماضيين بإجراء عدد (40) عملية مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية لأربعين مريض يعانون من فقد للإبصار، مع زرع عدسات لينة على أعلى مستوي ومهارة جراحية فائقة من جميع أعضاء الفريق بالتعاون مع الفريق الكينى، بالإضافة إلى إجراء عمليات لـ(40) حالة كتاراكت تتضمن ٣ أطفال أحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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التعليم العالى

قافلة طبية




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