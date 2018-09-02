وزير التعليم العالى: ليس لى حساب شخصى على مواقع التواصل الاجتماعى

وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لا يمتلك حسابًا شخصيًا على موقعى "فيسبوك" أو "تويتر" أو أى موقع تواصل اجتماعى آخر، مشيرًا إلى أن جميع الصفحات المنسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعى صفحات وهمية.

وناشد الوزير مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة الرجوع إلى الصفحة الرسمية للوزارة على الرابط الآتى:

/‏https://www.facebook.com/MOHEEGYPT وذلك للتأكد من دقة المعلومات التى تنسب إلى الوزارة، تجنبًا لحدوث آية بلبلة للرأي العام بناء على معلومات غير صحيحة.